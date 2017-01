Femminicidio: ok Commissione inchiesta ma investire in cultura, dice M5S

"Si faccia questa Commissione d'inchiesta, sperando che, però, dalle parole si passi ai fatti" dichira il senatore del MoVimento 5 Stelle Nicola Morra, intervenendo in dichiarazione di voto nell'Aula di Palazzo Madama.



"Promuoviamo questa Commissione d'inchiesta - spiega in una nota Morra - ma mi piace domandare a tutti noi se effettivamente si voglia continuare a incorrere nell'errore fatto dal Sottosegretario quando è intervenuto, allorché ha dissociato repressione, prevenzione ed educazione: è l'educazione la migliore prevenzione del femminicidio. È all'interno dei meccanismi più profondi della società italiana che si annida il germe dell'individuazione dell'altro come il nemico".



"Noi, in questa legislatura, abbiamo anche approvato un decreto legge sul femminicidio - ricorda quindi il pentastellato -. Ma il vero investimento deve essere fatto in cultura. A fronte di decenni di disinvestimento dalle cosiddette agenzie formative, a fronte di politiche che sistematicamente hanno massacrato l'istruzione pubblica, noi non possiamo che registrare fenomeni di regressione sociale; infatti, quelli che dobbiamo studiare affinché li si possa contrastare sono fenomeni di regressione sociale".



"Ben venga, pertanto, una presa di coscienza di tutto ciò e che si sappia che non è la semplice istituzione di una Commissione d'inchiesta che può mettere a tacere le nostre coscienze" conclude.