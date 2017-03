Voucher: gli ultimi saranno usati in modo incontrollato, dice Molteni (Lega)

Nicola Molteni della Lega Nord contro l'abolizione dei voucher.

"Hanno preferito il lavoro nero e l'uso incontrollato degli ultimi voucher, per evitare che il referendum gli desse un'altra batosta. Una vergogna. Il Paese continua ad essere ostaggio del PD che prima ha esteso l'uso dei voucher snaturandolo dalla sua originaria funzione e poi lo ha abrogato del tutto lasciando un vuoto normativo che altro non fa che legalizzare il sommerso e l'attivazione di ticket incontrollati" denuncia in una nota Nicola Molteni, parlamentare della Lega Nord.



L'esponente del Carroccio espone in conclusione: "Un disastro che lascia le attività stagionali e i lavori saltuari nel completo vuoto normativo vista la mancanza di una norma transitoria che mantenga in vita le regole vigenti prima dell'abrogazione. Risultato: zero potere per gli ispettori, caos totale per i imprese e lavoratori e via libera al lavoro nero. Tutto questo per evitare il voto popolare. Questo governo di improvvisati, peggio di così non poteva fare."