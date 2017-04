Polizia postale: vergogna che governo chiuda 54 uffici, dice Molteni (Lega)

Nicola Molteni della Lega Nord sui tagli alla Polizia postale.

"In questo modo si demolisce la sicurezza dei cittadini. E' una vergogna che il governo abbia deciso di chiudere ben 54 uffici della Polizia postale in tutta Italia. Invece di aumentare i presidi di sicurezza e il numero di agenti presenti sul territorio a fronte di un incremento esponenziale di reati - denuncia il parlamentare della Lega Nord Nicola Molteni -, furti e aggressioni e di un'invasione incontrollata di immigrati clandestini, il governo opta per l'ennesimo giro di vite contro chi ogni giorno rischia la propria vita per garantire la sicurezza a tutti noi. L'ennesima volta faccia di una maggioranza inspiegabilmente prodiga con i clandestini e avara e irriconoscente con la polizia. Risultato: zero sicurezza e sempre più caos."