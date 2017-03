Numero su caschi della Polizia: Lega Nord fa riritare emendamento

Nicla Molteni della Lega Nord contro il numero identificativo per le Forze dell'Ordine.

"Governo e maggioranza si iscrivono al indegno e indecoroso partito della dell'anti polizia. Un poliziotto che avrebbe violato la disposizione di inserire sul casco il numero identificativo avrebbe ricevuto una multa di 5mila euro, mentre il parcheggiatore abusivo, illegale e criminale è sanzionato con mille euro", riassume in una nota parlamentare della Lega Nord Nicola Molteni.



"(Ieri notte, ndr) infatti, in maniera subdola il governo ha presentato un emendamento vergognoso per introdurre sulle divise degli agenti un numero identificativo. - spiega - Un atto gravissimo che avrebbe messo in pericolo la libertà e la sicurezza stessa delle forze dell'ordine. Un emendamento infame, presentato di notte e per fortuna ritirato anche grazie alla nostra dura opposizione in commissione".



"E' scontato che la Lega si schieri al fianco dell'operato delle Forze dell'Ordine e dovrebbe essere normale che tutto il Parlamento esprimesse ringraziamento e non avversione a chi ogni giorno, rischiando la propria vita, garantisce democrazia e civiltà nel nostro Paese" commenta infine.