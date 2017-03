Legittima difesa: passa l'inutile testo PD, dice Molteni (Lega)

Nicola Molteni della Lega Nord sulla legittima difesa.

"E' uno scandalo. - afferma in una nota Nicola Molteni, parlamentare del Carroccio - In Commissione Giustizia la proposta di legge della Lega per ampliare legittima difesa è stata bocciata mentre è stato approvato come testo base l'inutile e dannosa proposta del PD".



Commenta: "Questa maggioranza non ha capito che i cittadini chiedono sicurezza, certezza della pena e la possibilità di difendersi nel proprio domicilio e sul luogo di lavoro. La Lega non si arrende e per questo ora la battaglia si sposta in aula e sulle piazze. La difesa è sempre legittima".