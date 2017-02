Legittima difesa: al via nuova battaglia in Commissione, dice Molteni (Lega)

Nicola Molteni della Lega Nord sulla legittima difesa.

"Ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di potersi difendere: la Lega è pronta a continuare la battaglia sulla legittima difesa. Abbiamo infatti ufficialmente richiesto di discutere in Commissione Giustizia della Camera la nostra proposta di legge n. 3777 sulla legittima difesa e sull'aumento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo", annuncia in una nota il vicepresidente dei deputati della Lega Nord Nicola Molteni.



"Non ci fermiamo nonostante qualche mese fa il PD e il governo abbiano vergognosamente prima bocciato e poi insabbiato la nostra legge sulla legittima difesa. - assicura - Ora chiediamo di ripartire con tempi rapidissimi e siamo pronti a una nuova dura battaglia politica. I cittadini chiedono sicurezza, ordine pubblico, certezza della pena e la possibilità di difendersi nel proprio domicilio e sul luogo di lavoro. Difendere l'inviolabilità del domicilio e l'incolumità di chi ci abita deve essere un sacrosanto diritto dei cittadini e mai un reato. Per questo rilanciamo questa battaglia di giustizia e di sicurezza a difesa di tutti cittadini".