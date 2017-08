Missione Libia: Haftar? Valutare eventuali iniziative, dice Latorre (PD)

Nicola Latorre del Pd sulla missione militare italiana in Libia.

"La missione italiana in Libia, a supporto della guardia costiera libica, deve fare i conti con una situazione estremamente complessa" afferma in una nota il senatore del Partito Democratico Nicola Latorre.

"In questo senso vanno prese le dichiarazioni del generale Haftar. - chiarisce quindi il presidente della Commissione Difesa a Palazzo Madama - Tuttavia non credo che queste affermazioni possano compromettere la missione italiana, peraltro richiesta dal governo di unità nazionale libico, portata avanti con il massimo di protezione per i nostri militari e in stretto rapporto con i libici."

"Naturalmente verificheremo come si evolve la situazione e valuteremo le eventuali iniziative da assumere" assicura.