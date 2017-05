Migranti, ok relazione su Ong: per mettere ordine a navi in mare, dice Latorre (PD)

Nicola Latorre del PD sul voto della relazione in Commissione Difesa del Senato.

"E' molto importante che si sia trovato un consenso unanime di tutta la Commissione Difesa del Senato e di tutte le forze politiche attorno al documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sull'impatto delle attività delle Ong. E' il segnale che al di là di un diverso approccio che anima il confronto politico in questo momento - riferisce in un comunicato il senatore del Partito Democratico Nicola Latorre -, si possono trovare punti di convergenza su un tema centrale."



"Nel corso del dibattito in commissione è emersa l'esigenza di mettere ordine e razionalizzare la presenza delle navi in mare, anche delle imbarcazioni private che salvano vite, per rendere più efficace l'azione di salvataggio e per non ostacolare le attività di indagini a sostegno della lotta contro i trafficanti di morte, che resta un impegno assoluto. Questo significa che per esempio bisognerà rendere contestuale l'avvio dell'attività di salvataggio con l'avvio delle attività giudiziarie. Il documento è un atto di servizio nei confronti del Governo e del Parlamento per tutte le iniziative che si renderanno opportune" diffonde in conclusione l'esponente dem.