Migranti: ok a indagine in Commissione Difesa su ruolo Ong, dice Latorre (PD)

Nicola Latorre del PD in merito al ruolo delle Ong sul salvataggio dei migranti.

Deciso l'avvio dell'indagine sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori che interessano la rotta del Mediterraneo e sull'impatto delle attività delle Ong. E' quanto riferisce in una nota il senatore PD Nicola Latorre dopo la diffusione di notizie sul ruolo delle Ong nel mar Mediterraneo e alle polemiche relative agli ostacoli che incontrerebbero le operazioni militari in atto.



Il presidente della Commissione Difesa precisa quindi: "L'indagine si svolgerà nei tempi previsti e sarà uno strumento importante per mettere a disposizione del Parlamento e del governo tutto il materiale utile per eventuali iniziative che si renderanno necessarie".