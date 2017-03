Migranti: indagine su Ong senza misteriosi retropensieri, dice Latorre (PD)

Nicola Latorre del Dp riflette sull'indagine parlamentare in merito alle navi Ong che soccorrono i migranti.

"L'indagine conoscitiva sul caso dei soccorsi con le navi Ong nasce sulla base di alcune denunce apparse in rete e dopo una serie di dichiarazioni problematiche da parte dei responsabili di Frontex e del procuratore di Catania - riflette in una nota Nicola Latorre, senatore del Partito Democratico -, rispetto alle quali il Parlamento non poteva assistere passivamente."



"Nessuno vuole criminalizzare le Ong e chi svolge una meritoria azione di salvataggio di vite umane. Ma bisogna tenere conto di alcuni elementi dubbi tra cui il numero contenuto di navi che agivano in quell'area e che all'improvviso è significativamente aumentato e in qualche occasione la non osservanza della legge del mare", precisa.



"Verificheremo quindi se questi e altri elementi dubbi avranno un loro fondamento ma in ogni caso non potevamo passivamente restare a osservare una situazione che lascia perplessi. Approfondiremo questa vicenda senza adombrare chissà quali misteriosi retropensieri - spiega in ultimo il presidente della Cammissione Difesa -, consapevoli che i nostri obiettivi restano tre: salvare qualsiasi vita umana, accogliere i migranti sulla base di criteri chiari e dare loro protezione solo dopo efficaci accertamenti e combattere i trafficanti di morte."