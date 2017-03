Vini: bene Martina contro etichetta ingannevole dell'UE, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD contro l'etichetta del vino.

"Ci uniamo al 'no' del ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, alla proposta della Commissione europea per l'etichetta del vino che indichi i valori nutrizionali e le calorie", annuncia in un comunicato il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio.



"Una battaglia che facciamo nostra in nome della salvaguardia di un prodotto principe del Made in Italy. - precisa - Si tratta di una proposta che prevede sull'etichettatura informazioni incomplete che non permetterebbero, quindi, una reale e veritiera conoscenza del prodotto da parte del consumatore".



"L'etichettatura dei prodotti, per cui Governo e Parlamento italiani si sono battuti tanto anche in sede europea, è in nome di una totale trasparenza della filiera, e non per una informazione parziale che sarebbe così ingannevole", conclude.