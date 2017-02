Succo d'arancia: da UE nessuno stop, MISE dia ok a innalzamento frutta a 20%

Nicodemo Oliverio del PD sull'innalzamento del contenuto minimo di frutta dal 12% al 20%.

"Confermare la piena efficacia della nuova normativa, rendendo quindi effettivo l'innalzamento del contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche dal 12% al 20%", chiede in una nota Nicodemo Oliverio, deputato del Partito Democratico.



"Da anni l'Italia cerca di introdurre una disciplina nazionale volta ad innalzare il contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche dal 12% al 20%, trovando resistenze in sede comunitaria, dove non sono previsti contenuti minimi. - ricorda - Nel 2014 una legge ha stabilito che le bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 cc. o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere".



"L'obiettivo è quello di garantire ai consumatori italiani prodotti di migliore qualità e di tutelarne la salute, nonché di valorizzare la produzione agrumicola del nostro paese. - viene spiegato dall'esponente dem - Perché le nuove norme entrino in vigore devono trascorrere dodici mesi dal perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea: tale termine è ormai scaduto da tempo senza alcuna reazione da parte della Commissione".



"Inoltre, il Ministero dell'Agricoltura ha, da ultimo, inviato al MISE una nota con la quale evidenzia che non si intende dare ulteriore seguito ai rilievi avanzati da alcuni Stati Membri sulla nuova normativa" viene chiarito infine.



Oliverio chiede quindi al ministro Calenda, poiché non è necessaria l'emanazione di un provvedimento esplicito da parte della Commissione, "di confermare l'entrata in vigore della nuova normativa dandone notizia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".