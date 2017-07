Siccità: ok risoluzione in Commissione per piano strutturale, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD sul problema siccità in Italia.

"Una cabina di regia presso il Ministero delle Politiche agricole per il rinnovamento delle infrastrutture irrigue, con la partecipazione delle associazioni di categoria e dell'ANBI, con il fine di monitorare l'attuazione del piano interventi, coordinare i fondi destinati all'emergenza irrigua (oggi pari a circa 700 milioni) e definire inoltre un nuovo piano di investimenti per il breve-medio periodo. Questo è il primo punto della risoluzione approvata all'unanimità in Commissione Agricoltura, che impegna il Governo ad affrontare in modo strutturale il problema siccità legato al settore agricoltura, tra i più penalizzati dal protrarsi di mancanza di piogge e che necessita di un piano di razionalizzazione dell'utilizzo di risorse idriche", informa in una nota il capogruppo PD Nicodemo Oliverio.



"Altri punti della risoluzione: - spiega - più risorse per raccolta e conservazione di acqua, attraverso la realizzazione di un piano nazionale di realizzazione di circa 2.000 piccoli e medi invasi, dopo aver monitorato quelli incompiuti e non funzionanti; procedure veloci per l'uso di risorse finanziarie già disponibili; più risorse per nuove tecniche di ricarica degli acquiferi e gestione acqua; erogazione di risorse destinate a opere irrigue dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per risorse pari a 107,65 milioni di euro; strategie di razionalizzazione del consumo di acqua e del suo riutilizzo in siccità; impianti aziendali per raccolta, stoccaggio e uso irriguo sostenibile ed efficiente; forme di ristoro per le aziende agricole colpite dalla siccità, prevedendo l'accesso al Fondo di solidarietà, l'anticipo dei contributi PAC e sviluppo rurale, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, anche per le imprese che hanno stipulato le polizze assicurative".



"Il governo - conclude l'esponente dem - ha destinato nel piano di sviluppo rurale 300 milioni di euro per il settore irrigazione, ulteriori 295 milioni sono stati stanziati con ulteriore delibera CIPE del dicembre 2016, 107,65 milioni deriveranno da una prima ripartizione del finanziamento a carico del Fondo per il finanziamento investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese. Risulta dunque indispensabile un completamento delle infrastrutture per l'irrigazione e ulteriori investimenti per una migliore razionalizzazione ed efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura".