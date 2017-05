Quote tonno rosso: Oliverio (PD) replica ad Agci e Federcoopesca

Nicodemo Oliverio del Pd sulle quote per la pesca del tonno rosso.

"Un maremoto in un bicchierino di acqua. Questo mi paiono, con tutto il rispetto che ho nei confronti di Associazioni autorevoli e serie, le loro dichiarazioni sul tonno rosso" dichiara in una nota Nicodemo Oliverio, capogruppo PD in Commissione Agricoltura alla Camera, in risposta alle parole di Agci e Federcoopesca.



"Continuare ad assegnare - spiega - le ulteriori quote, così come è avvenuta negli anni scorsi, ai soliti quaranta operatori è fuori da ogni finalità redistributiva e somiglia molto alla logica che il pesce grande mangia quello piccolo, sempre. La Commissione Agricoltura in via sperimentale per i prossimi tre anni ha voluto dare un piccolo segnale verso tutti gli operatori del settore".



"A scarsità di risorse esistenti, la politica è chiamata a cercare sempre le mediazioni più utili ed efficaci per tutta la filiera. - conclude - E cosi continueremo a fare. Ma questa tensione non può essere costretta a fermarsi di fronte a chi fa la voce più grossa".