Pesca: legge per sostegno lavoratori e imprese presto in discussione, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD sul progetto di legge sulla filiera ittica.

"Il progetto di legge sulla filiera ittica verrà discusso nel più breve tempo possibile. Come gruppi ci siamo impegnati anche a definire la legge entro il mese di maggio" assicura in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio, al termine dell'incontro avvenuto oggi alla Camera tra la rappresentanza dell'Associazione marinerie d'Italia e d'Europa e i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Commissione Agricoltura, tra cui Adriano Zaccagnini (MDP) e Giuseppe L'Abbate (M5S).



"Nell'ambito della discussione della legge verrà valutata la necessità di rivedere, alla luce delle difficoltà applicative emerse nell'attuazione della specifica norma del Collegato agricolo, le norme sulle sanzioni", si precisa.



"Si è anche convenuto di promuovere un'audizione dell'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, presso la Commissione Agricoltura nell'ambito della discussione della Legge sulla filiera ittica, in modo da illustrare gli ulteriori punti oggetto della piattaforma presentata dall'associazione e individuare le relative soluzioni possibili" viene esposto.



"La tutela del reddito dei pescatori e di tutta la filiera ittica resta un obiettivo fondamentale sulla quale PD, MDP e M5S si impegneranno con tutte le energie e con la massima concertazione", ribadisce quindi l'esponente dem, concludendo: "L'incontro di oggi è un segno della rinnovata attenzione dedicata dal Partito Democratico alla filiera ittica. La politica sulla pesca non può essere solo fatta di divieti, direttive e obblighi ma anche fornire strumenti che offrano un sostegno a lavoratori e imprenditori. Con il Milleproroghe si è compiuto un primo passo sulla Cassa integrazione. Altri ne seguiranno."