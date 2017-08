Pesca: dopo pausa estiva riformare politiche del settore, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del Pd sul settore ittico.

"La Commissione Agricoltura ha conferito il mandato al relatore a riferire in Aula sul testo unificato sul settore ittico. Alla ripresa dei lavori parlamentari dovrebbe essere approvato dalla Camera in prima lettura. Si tratta di un provvedimento importante per il settore che vive un momento di grande difficoltà - spiega in un comunicato il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio -, stretto in una tenaglia tra le politiche europee che chiedono la riduzione dello sforzo di pesca e l'impossibilità per gli operatori di conseguire un reddito superiore ai costi richiesti".



"Il provvedimento prende atto di tale emergenza e chiede al Governo che sia operata una riforma complessiva delle politiche di settore, comprese quelle riguardanti la pesca sportiva, ridefinendo, tra l'altro, gli interventi a sostegno del reddito degli operatori della pesca professionale e le modalità di rilascio delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. Disposizioni di immediata applicabilità riguardano l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, dotato di apposite risorse finanziare, la revisione della normativa in materia di distretti di pesca e dell'attività di pesca turismo e ittiturismo, l'esenzione dall'imposta di bollo, la revisione a favore degli operatori delle sanzioni amministrative previste per la pesca illegale nonché la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca della quota aggiuntiva di cattura del tonno rosso che potrebbe essere assegnata all'Italia in base alle decisioni ICCAT" precisa.