Made in Italy: export +10% frutto strategie politiche efficaci, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD commenta i dati sull'export diffusi da Coldiretti.

"Leggere il rapporto della Coldiretti, che ci racconta di un record storico nelle esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy, che nei primi mesi del 2017 hanno fatto segnare un +10%, è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, non solo per tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella vendita e nel consumo dei prodotti del nostro paese, ma anche per noi rappresentanti delle istituzioni, di chi fa parte del governo e del Parlamento, e delle forze politiche,che in questi ultimi anni hanno voluto e saputo dare una nuova svolta al comparto, togliendolo dalla marginalità in cui era relegato e rendendolo centrale di strategie anche economiche e ambientali" dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio.



"Sono gli stessi dati a confermare che queste non sono chiacchiere, ma fatti, progetti messi in atto. - prosegue il capogruppo PD in Commissione Agricoltura - Proprio come è stato promesso e realizzato. Ora si tratta di andare avanti su questa strada. Accontentarsi mai, piuttosto lavorare per apportare sempre miglioramenti a questo settore, rendendo il comparto maggiormente competitivo".