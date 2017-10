Glifosato: strada per il divieto totale piena di ostacoli, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD dopo il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione per lo stop del glifosato.

"Oggi il Parlamento europeo ha votato la risoluzione sul divieto totale nella UE del glifosato entro il 15 dicembre 2022, con le necessarie restrizioni intermedie e chiede di cominciare ad eliminare la sostanza partendo con un divieto per l'uso domestico e un divieto per quello agricolo non appena saranno a disposizione alternative biologiche" precisa in una nota Nicodemo Oliverio, capogruppo PD in Commissione Agricoltura.

"Un risultato positivo, ma la strada contro il glifosato è ancora irta di ostacoli: - sottolinea - l'Agenzia per i tumori dell'ONU e le Agenzie dell'UE per la sicurezza alimentare e per i prodotti chimici sono arrivate a conclusioni divergenti per quanto riguarda la sua sicurezza".