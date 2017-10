Glifosato: UE ascolti richiesta stop di 1 milione europei, dice Oliverio

Nicodemo Oliverio del PD contro il rinnovo in Europa dell'erbicida glifosato.

"Il milione, e oltre, di cittadini che in 22 stati d'Europa si è mobilitato contro il glifosato, danno forza al nostro impegno e confermano la fondatezza della posizione italiana. - riporta in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio - Milioni di cittadini europei stati come l'Italia e la Francia, organizzazioni di tutto il continente chiedono che si interrompa l'utilizzo di una sostanza su cui gravano sospetti troppo pesanti per la salute. Confidiamo per questo che la Commissione europea si dimostri sensibile a una tale convergenza e ascolti le nostre richieste. Da parte nostra, continueremo comunque a potere avanti la nostra battaglia per la tutela della salute, la difesa del Made in Italy e, con esso, della preziosa biodiversità delle nostre colture."