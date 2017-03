Etichette: obbligo stabilimento. Ma M5S non se n'è accorto, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD replica al M5S sull'obbligo in etichetta dello stabilimento di produzione.

"I deputati del MoVimento 5 Stelle tentano, per l'ennesima volta, di costruire una polemica a sul nulla. Il decreto non rappresenta affatto un arretramento bensì l'esatto contrario. Fa infatti compiere alle regole sulle etichette un poderoso passo in avanti nel senso di una maggiore trasparenza e completezza delle informazioni offerte ai cittadini. Non si capisce dunque come abbiano fatto i 5 Stelle a denunciare la scomparsa del luogo di produzione di un prodotto quando, in realtà, il testo ne parla in modo chiaro. L'unica spiegazione possibile è che parlano di testi che non conoscono o, in alternativa, che abbiano ancora una volta preso lucciole per lanterne" dichiara in un comunicato il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio.