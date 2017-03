Etichetta semaforo: UE impedisca sistema dell'Inghilterra, dice Olivero (PD)

Nicodemo Oliverio del PD contro l'etichetta con il semaforo.

"Il 'no' all'etichetta semaforo di Maurizio Martina è anche il nostro. E in calce alla lettera inviata dal ministro delle Politiche Agricole a Mogherini, Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Vytenis Povilas Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, e Phil Hogan,Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sullo schema di etichettatura nutrizionale basato sul 'codice colore' già adottato nel Regno Unito, apponiamo idealmente e metaforicamente anche la nostra firma, del Partito Democratico, e soprattutto quella degli agricoltori e dei produttori del Made in Italy. Di tutti quelli, insomma, che hanno a cuore i prodotti agroalimentari del nostro paese" informa in un comunicato il deputato del PD Nicodemo Oliverio.



"La UE sbarri le porte alla diffusione di questo sistema applicato nel Regno Unito e impedisca che prenda piede un mercato che commercia e scambia prodotti ingannevolmente etichettati. Che genera soltanto confusione tra ciò che è sano e buono e ciò che non lo è. - chiarisce quindi il capogruppo dem in Commissione Agricoltura - In questi anni abbiamo lavorato molto per arrivare a etichette sempre più trasparenti, ora non permetteremo nessun passo indietro, anzi ci adopereremo per ulteriori passi avanti in nome di cibo sempre più di qualità."