Etichetta Made In per pomodoro: obbligo sempre più vicino, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD sull'etichetta del pomodoro.

"Con il tavolo organizzato oggi dal ministro Martina, al MIPAAF, con i rappresentanti della filiera del pomodoro si sono poste le basi per l'avvio di un percorso stabile per la tutela di uno dei prodotti del Made in Italy più significativi, che deve contare sulle le sinergie e i contributi di tutti i soggetti del comparto" riporta in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio.



"Siamo pronti per essere parte attiva e propositiva nel percorso che ci attende per raggiungere il prima possibile l'obiettivo finale: introdurre in etichetta l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. - assicura - Dobbiamo continuare nella strada intrapresa da questo governo e parlamento nel fornire informazioni trasparenti al consumatore. Dopo la battaglia vinta a Bruxelles per l'etichettatura obbligatoria su latte e grano siamo ottimisti che riusciremo anche ad arrivare all'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro".