Decreto terremoto: da Cdm aiuti ad agricoltura, dice Oliverio (PD)

"Con le misure approvate oggi dal Consiglio dei Ministri il governo ha dimostrato ancora una volta grande attenzione verso tutti gli agricoltori e gli allevatori che negli ultimi mesi sono stati colpiti dal terremoto e da un'eccezionale ondata di maltempo. Nel decreto vengono confermati gli aiuti diretti per 35 milioni di euro agli allevatori e viene esteso il Fondo di solidarietà nazionale anche alle aziende che non hanno sottoscritto polizze assicurative, ma hanno subito danni a causa del maltempo" spiega in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio, commentando il decreto terremoto.





Si tratta di interventi fondamentali per un concreto sostegno a un settore che nelle regioni colpite ha subito ingenti danni. Voglio ringraziare quindi il Governo e in particolare il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina che stanno svolgendo un grande lavoro per venire incontro in maniera così importante a tutte le aziende di questi territori e garantire così non solo la gestione dell'emergenza, ma anche un rilancio concreto"