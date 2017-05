Ddl agrumeti caratteristici: per integrità ecosistema, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD sul ddl sugli agrumeti caratteristici.

"Con il voto in Senato sugli agrumeti caratteristici si pongono le premesse per completare finalmente un tassello importante nella strategia di tutela della biodiversità e del nostro paesaggio. Il ddl sugli agrumeti caratteristici si pone infatti l'obiettivo di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni indispensabili per preservare l'integrità e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema insulare e costiero" spiega in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio.



"Il progressivo fenomeno di abbandono di tali coltivazioni, dovuto a dinamiche economiche e logistiche, rischia di provocare delle gravi alterazioni del paesaggio, rendendo il territorio più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. - si sottolinea - Una volta alla Camera, noi ci impegneremo dunque con determinazione perché il testo licenziato dal Senato possa finalmente incidere in modo concreto per salvaguardare, insieme a una importante coltura caratteristica, l'ineguagliabile ricchezza del nostro paesaggio."