Dazi USA? Italia contro OGM e carne agli ormoni, chiarisce Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD sui dazi degli Stati Uniti contro l'UE.

"Gli italiani come hanno già detto 'no' agli OGM, ora dicono 'no' alla carne agli ormoni USA, rispondendo in questo modo ai super dazi punitivi che l'amministrazione Trump sembrerebbe voler mettere su una serie di prodotti UE, compresi alcuni italiani. La nostra difesa del Made in Italy è, e sarà sempre, molto determinata e lo dimostra il gran lavoro fatto in Parlamento a tutela dei nostri prodotti", chiarisce in una nota Nicodemo Oliverio, capogruppo PD in Commissione Agricoltura.



"Il Partito Democratico si batte, fin dall'inizio di questa legislatura, per più trasparenza, più sicurezza e più qualità degli alimenti e su questo nessuno ci può dare lezioni. - precisa - Parlamento e Governo, se necessario, come sempre metteranno in campo tutti gli interventi utili per contrastare qualsiasi tentativo di inquinare il nostro comparto agroalimentare"