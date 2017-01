Con feste Natale balzo per industria alimentare, riflette Oliverio (PD)

"Ora pensare a danni maltempo. Gli italiani, anche in tempi di crisi, a mangiare bene durante le feste proprio non ci rinunciano. Lo confermano i dati Istat di oggi sulla produzione industriale (a novembre 2016 +3,2% rispetto all'anno precedente) che riguardano pure i prodotti arrivati sugli scaffali per le feste di fine anno e che ci dicono come a spingere l'industria sia stato in particolare l'alimentare, registrando un balzo notevole del 5,4% rispetto all'anno scorso grazie alle festività di Natale" riflette in una nota Nicodemo Oliverio, deputato del Partito Democratico.



"Pranzi, cenoni e doni enogastronomici sono stati quest'anno una delle spese più consistenti affrontate dai nostri consumatori: ben il 2% in più dello scorso anno di cibo e alcol è arrivato sulle tavole imbandite del 25 e del 31 dicembre; e anche all'estero grande successo con l'export del Made in Italy: dolci, vino, spumanti, liquori e salumi, formaggi, e addirittura il caviale Made in Italy. - sottolinea - Un risultato ottimo di cui dobbiamo essere riconoscenti anche alle buone politiche agro-alimentari portate avanti con determinazione in questi anni, il cui buon esito non deve però andare disperso a causa di questa terribile ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Italia e che ha messo in crisi le nostre produzioni agricole. Non possiamo permetterlo!".