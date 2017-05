Agromafia: più 30% in un anno. Serve anche cambiamento culturale, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD commenta il commissariamento delle 4 direzioni generali di Lidl.

"I dati sulla criminalità agroalimentare - con un volume d'affari complessivo annuale salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nell'ultimo anno con attività che riguardano l'intera filiera del cibo: produzione, trasporto, distribuzione e vendita - ci raccontano di un fenomeno capillare e troppo esteso, duro a morire, che investe una buona parte del paese. Al contempo, dimostrano anche che il sistema e il lavoro concreto ed efficiente di controllo e di intervento delle forze dell'ordine funziona" fa sapere in una nota Nicodemo Oliverio, deputato del Partito Democratico.



"La criminalità organizzata è riuscita a penetrare anche il settore agricolo e vive gomito a gomito con il nostro quotidiano anche attraverso alcune attività commerciali. - precisa il capogruppo in commissione Agricoltura - La guerra all'agromafia è una guerra difficile, ma non dobbiamo arretrare, anzi dobbiamo lavorare valorizzando il comparto e sottraendolo alla mafia per farne sempre di più una eccellenza nella legalità. In questi anni abbiamo fornito strumenti legislativi efficaci per combattere l'illegalità, come per esempio, la legge di contrasto alla pratica del caporalato. Oggi dobbiamo però fare di più, consapevoli che si tratta di una guerra difficilissima che deve investire anche un cambiamento culturale dello stesso consumatore, che deve utilizzare la buona pratica di affidarsi al commercio di prodotti legali di cui si sa bene la provenienza."