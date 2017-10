Agricoltura: cresce export Made in Italy grazie a governi PD, dice Oliverio

Nicodemo Oliverio del PD commenta i dati Istat sull'export.

"Aumenta ancora l'export agroalimentare che per i primi 8 mesi del 2017 tocca 26,1 miliardi, ovvero il +7% su 2016. Questo Governo e questo Parlamento, con i fatti, sono stati in grado di offrire quegli strumenti necessari al nostro comparto agroalimentare da far crescere sempre più la fiducia dei mercati esteri nei confronti del Made in Italy" commenta in una nota Nicodemo Oliverio, capogruppo pd commissione Agricoltura.

"Vincente quindi la nostra strategia: - assicura - apertura ai mercati esteri, con regole giuste e senza dazi. Per questo riteniamo che sia perdente, invece, chiudersi, come vorrebbe qualcuno, entro asfittici confini nazionali del tutto anacronistici rispetto all'epoca della globalizzazione che stiamo vivendo".