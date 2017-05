Agricoltura bio: legge per un nuovo modello di sviluppo, dice Oliverio (PD)

Nicodemo Oliverio del PD sul via libera della Camera alla legge sull'agricoltura biologica.

"Una legge apripista in tutta Europa che conferma il nostro obiettivo prioritario: un comparto agroalimentare di qualità all'insegna della salute dei consumatori e della sostenibilità ambientale del territorio" assicura in una nota il deputato del Partito Democratico Nicodemo Oliverio in merito al via libera della Camera alla legge sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.



"Questa pdl risponde all'esigenza più avvertita dal settore - spiega -, quella di ridefinire il quadro degli interventi pubblici. Un Piano nazionale sarà chiamato a definire gli obiettivi dell'intervento pubblico nell'ambito delle seguenti priorità: sollecitare la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, con particolare attenzione alle piccole aziende; sostenere la costituzione di forme aggregative delle aziende in modo da rafforzarne la capacità di mercato; promuovere campagne di educazione al consumo; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare gli enti pubblici a utilizzare metodi di agricoltura biologica nella gestione del verde; sostenere la ricerca e l'innovazione".



"L'agricoltura è parte integrante di un nuovo modello di sviluppo economico in cui tutto si lega, perché un sistema produttivo sano e rispettoso dell'ambiente crea benefici positivi sulla salute e sulla preservazione delle risorse naturali, sull'economia e sulla società, destinata a un aumento dell'età media. - aggiunge il capogruppo PD in Commissione Agricoltura - Il biologico è in larga espansione, occorre quindi mettere in campo misure per preservare e migliorare la conservazione del capitale dell'esistente naturale e umano. Le politiche agricole adottate in questa legislatura hanno cercato di porre i necessari tasselli perché questa visione innovativa possa trovare strumenti normativi atti a realizzarla."