Nick Cave: 20.000 Days On Earth, il documentario su Rai5

Ghiaccio bollente, in onda martedì 17 ottobre su Rai5.

"Nel 2012, al compimento dei suoi 55 anni, Nick Cave ha calcolato di aver trascorso 20.000 giorni sulla Terra. Il film dei visual artists britannici Ian Forsyth e Jane Pollard 'Nick Cave: 20.000 Days On Earth', che Rai Cultura propone martedì 17 ottobre alle 23.20 su Rai5, trae spunto da questa considerazione dell'artista e - mescolando realtà e finzione - immagina una giornata nella vita della rockstar" riferiscono in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai si espone infine: "Unendo narrazione a visioni, scrittura a vita vissuta, musica a profonde sedute di autocoscienza, il film svela tutto il genio di Nick Cave (che nel film interpreta se stesso), la sua personalità, il suo stile narrativo e il suo rapporto intenso con la parola e con la narrazione. Il viaggio nella vita complessa e a volte solitaria dello scrittore e della rockstar, viene condotto attraverso il suo stesso racconto e i dialoghi con le persone a lui più vicine. Dramma e realtà si combinano così in ventiquattr'ore fittizie nella vita del musicista per celebrare tutto il suo spirito creativo. Accolto con entusiasmo dalla critica alla Berlinale e al Sundance Festival, il documentario è considerato un'ode lirica e inventiva alla creatività nonché un vero e proprio spartiacque del genere."