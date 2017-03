Niccolò Fabi contro il gasdotto Tap: basta arricchire multinazionali

Anche il cantautore Niccolò Fabi si schiera con il Comitato No Tap e contro la realizzazione del gasdotto che alimenterà l'Italia con il gas che arriva dall'Azerbaigian.

Anche il cantautore Niccolò Fabi si schiera con il Comitato No Tap e contro la realizzazione del gasdotto, che il governo vuole per forza far passare a San Foca anche se invece potrebbe essere spostato, per la felicità di tutte le comunità locali, a Squinzano, area già compromessa da punto di vista industriale, a ridosso della centrale Enel di Cerano.



Su Facebook, infatti, Niccolò Fabi pubblica una cartina che mostra il percorso che dovrà fare il gas per arrivare in Italia, visto che il tragitto partirà dall'Azerbaigian con il gasdotto che prima di toccare la Puglia attraverserà Georgia, Turchia, Grecia e Albania.



"Guardo questa foto e penso alle immagini che arrivano (ieri, ndr) dal Salento e mi convinco una volta ancora che l'unica posizione politica possibile di questo tempo è .. 'smettiamo di dare alle multinazionali quello di cui hanno bisogno e ricominciamo a dare agli esseri umani quello di cui hanno bisogno'", scrive quindi Niccolò Fabi.