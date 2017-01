Nuovi Lea: ora serio sistema di monitoraggio, chiede Dirindin (PD)

"Un' ottima notizia per la sanità italiana ora subito gli altri provvedimenti necessari perché i nuovi Lea diventino immediatamente operativi sul territorio" spiega in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Nerina Dirindin.



L'esponente dem segnala in conclusione: "I nuovi Lea rappresentano un primo importantissimo passo, atteso da 15 anni, ora si passa alla fase più delicata che è quella di dar loro gambe sul territorio e bisogna farlo con la massima attenzione affinché gli oneri e gli adempimenti previsti non rappresentino un carico per i cittadini. Sarà quindi importante applicare un sistema di monitoraggio incisivo che sia in grado di individuare con sollecitudine le carenze del sistema e provvedere in tempi brevi a colmare le carenze soprattutto nelle situazioni più critiche dove sono coinvolti i soggetti più fragili, come le persone disabili, i bambini e i malati oncologici. Oggi possiamo comunque dirci soddisfatti perché abbiamo un provvedimento che guarda al futuro consapevole della responsabilità di garantire ad ogni cittadino la tutela della salute e della cura."