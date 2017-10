Nanni Moretti: nell'Autobiografia dell'uomo mascherato la confessione di un nuovo tumore

Nanni Moretti confessa di aver dovuto sottoporsi a radioterapia a causa di un nuovo tumore. Venti anni fa l'attore e regista combattè contro il linfoma di Hodgkin.

L'attore e regista Nanni Moretti, protagonista di uno degli "incontri ravvicinati" della Festa del cinema di Roma, mostra il suo corto "Autobiografia dell'uomo mascherato" nel quale svela di aver dovuto combattere contro un nuovo tumore che ha necessitato varie sedute di radioterapia.

"Dopo vent'anni ho avuto un nuovo tumore, in un'altra parte" confessa Nanni Moretti, che dovette combattere in passato contro il linfoma di Hodgkin.

Nel corto si vede infatti Nanni Moretti camminare sul lungotevere a Roma fino al suo cinema, il Nuovo Sacher ma sempre mascherato con una grossa rete protettiva. La stessa che indossava prima della radioterapia. L'incontro ravvicinato si conclude con Moretti che si alza e alza i pugni in segno di vittoria.