NCIS, 14esima stagione: due episodi in prima tv eccezionalmente di mercoled'

Rai2 trasmette mercoledì 15 febbraio due nuovi episodi di NCIS.

"Mercoledì 15 febbraio alle 21.20 Rai2 trasmette due episodi in prima visione assoluta della quattordicesima stagione del telefilm 'NCIS': nel primo dal titolo 'Essere cattivo' - viene segnalato in una nota dalla tv di Stato -, la squadra indaga sulla riunione annuale che alcuni ex studenti tengono nella palestra del loro vecchio liceo, dove uno dei partecipanti viene trovato morto dopo una lite."



La Rai rivela infine: "Una volta arrivati sul luogo del delitto gli agenti scoprono che in uno degli armadietti è nascosta una bomba, e che la vittima in realtà è stata avvelenata... Nel secondo intitolato 'Segreto professionale' il sergente Erin Hill precipita dal tetto della palazzina in cui abita e finisce in coma. La dottoressa Grace, psichiatra che aveva in cura la vittima, suggerisce a Gibbs di non credere alla pista del suicidio. Morta la ragazza, decade il segreto professionale e Grace aiuta la NCIS a risolvere il caso."