NATO contro Russia: la Guerra Fredda riparte dall'Estonia

La NATO ha iniziato il più grande dispiegamento di soldati e mezzi militari in Europa orientale dai tempi della Guerra Fredda, come ammette anche il Segretario alla Difesa britannico Michael Fallon. La Russia avverte che questa espansione verso est della NATO mette in pericolo la sicurezza dell'intero continente europeo.

"Questo è l'inizio di uno dei più grandi dispiegamenti in Europa orientale dai tempi della Guerra Fredda". A sostenerlo non sono i soliti complottisti ma il Segretario alla Difesa britannico Michael Fallon, commentando lo schieramento in Estonia di oltre 100 veicoli militari della NATO, facenti parte delle truppe del Regno Unito e della Germania.



Stando al Ministero della Difesa britannico, le decine di carri armati, l'artiglieria semovente e gli altri mezzi militari, dal porto dell'Estonia verranno trasferiti a Tapa, cittadina situata nella parte nordorientale del Paese e nei pressi del confine con la Russia. Entro fine aprile, inoltre, arriveranno 800 truppe britanniche, mentre quelle americane, francesi e tedesche si sono già posizionate. In totale, in Estonia sembra che verrano schierate 1.650 truppe internazionali tra le basi militari di Tapa e Amari, il cui aeroporto ospiterà anche le forze aeree della Germania.



La NATO giustifica tale spiegamento di mezzi per aumentare la sicurezza nella regione contro una ipotetica "aggressione russa". L'obiettivo della NATO è "occupare" l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia, con oltre 4.000 soldati, oltre a vari mezzi blindati e centri di intelligence.



La Russia ha già più volte ribadito che questa espansione verso est della NATO minerà la stabilità e la sicurezza dell'intero continente europeo.

Deborah Nardinelli

