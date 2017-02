NASA: nuova scoperta oltre il Sistema Solare. Ma non è il Pianeta X

La NASA annuncia scoperte sugli esopianeti, quei pianeti cioè non appartenenti al Sistema Solare. Improbabile quindi che la NASA annunci la scoperta del Pianeta X, visto che comunque orbiterebbe attorno al Sole.

Grande attesa per la conferenza stampa della NASA (in programma alle ore 19:00 di oggi), poiché l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato che presenterà nuove scoperte sugli esopianeti, quei pianeti cioè non appartenenti al Sistema Solare, orbitanti quindi attorno a una stella diversa dal Sole.



Improbabile quindi che la NASA annunci la scoperta del Pianeta X, celebre per essere stato citato in particolare dallo scrittore azero Zecharia Sitchin, in riferimento all'immaginario pianeta Nibiru. Il Pianeta X orbiterebbe infatti comunque attorno al Sole, per quanto possa essere lunga la sua orbita ellittica.



Gli unici a conoscere la scoperta della NASA è la rivista scientifica Nature, ma i dettagli rimarranno sotto embargo fino alla conferenza stampa.