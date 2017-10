Torino: anziani legati con cinture a letto o sulle sedie, 4 denunce

Operazione dei NAs a Torino presso strutture sanitarie per anziani.

"I Carabinieri del NAS di Torino, a seguito di mirata attività investigativa, hanno accertato che all'interno di una residenza sanitaria per anziani del capoluogo piemontese, i pazienti degenti venivano sistematicamente sottoposti a metodi illegali di contenzione a letto o sedie a mezzo di cinture" viene segnalato in una nota dai Nuclei Antisofisticazioni.



"L'intervento dei militari ha consentito di individuare i responsabili del reato nei gestori titolari della struttura, precisamente nel medico geriatra direttore sanitario e nel coordinatore degli operatori socio-sanitari, i quali venivano denunciati alla locale Procura della Repubblica per concorso in maltrattamenti" riferiscono infine i Carabinieri.