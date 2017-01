Sant'Antimo: forno abusivo nel sottoscala di casa, denunciata 44enne

"Una 44enne del luogo aveva adibito il sottoscala della sua abitazione, di circa 60 mq, a forno abusivo. Il tutto in assenza totale delle autorizzazioni sanitarie e amministrative. All'interno i Carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo e del NAS di Napoli hanno rinvenuto un forno a legna, che al momento del controllo era in attività, legna da ardere, 35 chili di impasto e una cinquantina di pezzi di pane appena sfornati" viene fatto sapere in una nota dell'Arma.



Dalla Benemerita precisano infine: "La 44enne è stata deferita amministrativamente per mancanza della Scia In campo alimentare, cattive condizioni igienico-sanitarie dei locali, mancata applicazione del piano Haccp e mancata tracciabilità alimentare. Il locale, i macchinari e la merce sono stati sottoposti a sequestro."