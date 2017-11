Roma: sequestrato deposito di alimenti etnici abusivo

Operazione dei NAS nel comparto alimentare.

"I Carabinieri del NAS di Roma, nell'ambito dei controlli sulla filiera di importazione e distribuzione di prodotti etnici, hanno eseguito un'ispezione presso un deposito all'ingrosso della capitale. Nel corso degli accertamenti i militari rilevavano che l'intera struttura, di oltre 200 mq e contenente oltre 55.000 confezioni di varie tipologie di alimenti (liquori, birra, vino, tonno in scatola etc.), era sprovvista di autorizzazione" diffondono in una nota i Nuclei Antisofisticazioni.



"Il deposito e la merce in esso contenuta sono stati posti preventivamente sotto sequestro - scrivono infine i NAS -, per un valore totale di oltre 500.000 euro. Al fine di tutelare la salute del consumatore, le procedure autorizzative previste dal legislatore per il comparto alimentare sono molto rigide e non possono essere disattese, in quanto propedeutiche ai successivi controlli da parte degli organi preposti."