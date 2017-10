Roma: scoperto ospedale privato senza autorizzazioni, 2 denunce

Operazione dei NAS nelle strutture sanitarie romane.

"I Carabinieri del NAS di Roma, nell'ambito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti strutturale nelle strutture sanitarie, hanno effettuato un'ispezione presso un ospedale privato accreditato della provincia romana a seguito della quale hanno accertato che alcune unità (reparto operatorio, presidi di chirurgia ambulatoriale, sala di endoscopia e di medicina nucleare) erano state aperte senza la preventiva comunicazione alla Regione Lazio, competente al rilascio dell'autorizzazione" viene scritto in un comunicato dei Nuclei Antisofisticazioni.



"I responsabili, titolare e direttore sanitario dell'ospedale, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria e nei loro confronti gli investigatori del NAS hanno elevato sanzioni amministrative per 12mila euro" si illustra in conclusione.