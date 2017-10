Reggio Emilia: sequestrati 320 Kg di finto parmigiano reggiano Dop

Denunciato per ricettazione il titolare di ditta emiliana dedita al commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande.

"I Carabinieri del NAS di Parma, proseguendo senza sosta l'attività di controllo nel settore alimentare, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia, hanno eseguito un'ispezione igienico-sanitaria presso una ditta emiliana dedita al commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande. Nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 320 Kg di formaggio 'Parmigiano Reggiano' DOP di illecita provenienza in quanto le placche di caseina apposte all'origine ed i codici identificativi del caseificio di produzione risultavano rimossi tramite abrasione" scrivono in una nota i Nuclei Antisofisticazioni.



"I Carabinieri hanno proceduto, inoltre, al sequestro amministrativo dell'intero deposito esteso su una superficie di circa 500 mq e di due celle frigorifero prive di autorizzazione sanitaria, al cui interno erano stoccati 3.500 Kg di alimenti di varia natura quali prosciutti crudi e cotti, pancette, salami, prodotti caseari e miele, nonché circa 300 litri di olio e 200 di vino" proseguono i NAS.



I Carabinieri comunicano in ultimo: "I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro accertavano, altresì, la presenza di due lavoratori che svolgevano le proprie mansioni all'interno dell'azienda senza regolare contratto. I militari dell'Arma hanno denunciato il titolare dell'azienda all'Autorità Giudiziaria per ricettazione e nei suoi confronti venivano elevate sanzioni amministrative per oltre 14mila euro per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare e sul lavoro."