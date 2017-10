Pescara: organizzavano funerali senza autorizzazione, chiusa impresa

Controlli dei NAS negli esercizi di onoranze funebri.

"I Carabinieri del NAS di Pescara, nell'ambito dei controlli agli esercizi di onoranze funebri, hanno condotto un'ispezione presso una ditta della provincia di Chieti, accertando che l'attività era stata attivata in assenza di autorizzazione amministrativa, dei pareri igienico-sanitari dell'ASL competente nonché dei requisiti minimi necessari previsti dalla normativa vigente" fanno sapere in una nota i Nuclei Antisofisticazioni.



Dai NAS viene evidenziato in conclusione: "Gli esiti del controllo hanno indotto il Sindaco del Comune abruzzese ad emettere una delibera con la quale è stata disposta la cessazione definitiva dell'attività con relativa chiusura della ditta e divieto di utilizzo di attrezzature e veicoli per un valore complessivo di a circa 900 mila euro."