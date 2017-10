Perugia: tonno grigliato con istamina al ristorante, denunciato titolare

I NAS dopo il caso di due intossicati a Perugia.

"I Carabinieri del NAS di Perugia, nell'ambito dell'attività di controllo scaturita da segnalazioni di cittadini ed enti esterni, hanno denunciato i proprietari di un ristorante all'Autorità Giudiziaria per somministrazione di sostanze alimentari nocive. - scrivono in una nota i Nuclei Antisofisticazioni - La denuncia dei militari è giunta a conclusione di mirate indagini sulla sospetta intossicazione alimentare di due clienti di un ristorante della provincia del capoluogo umbro, i quali dopo aver mangiato tonno grigliato sono finiti al pronto soccorso con stati di malessere diffuso. I successivi controlli dei militari accertavano che il tonno servito ai due ignari avventori era scaduto di validità e, sottoposto ad analisi di laboratorio, presentava la molecola istamina in concentrazione superiore ai limiti consentiti, tale da poter determinare l'intossicazione".