Napoli: prescrivevano costose analisi a ignari pazienti, 2 medici denunciati

Operazione dei NAS a Napoli.

"I Carabinieri del NAS continuano i loro accertamenti nel campo sanitario. Il NAS di Napoli, al termine di una complessa attività di indagine, ha denunciato due medici di base e il titolare di un centro di diagnostica per immagini per falso e truffa aggravata in concorso. All'interno del sodalizio criminale i due medici di base, convenzionati con l'Asl Napoli/2 Nord, avevano il compito di falsificare le ricette mediche a loro assegnate dal SSN, prescrivendo delle costose analisi a degli ignari pazienti" informano in un comunicato i Nuclei Antisofisticazioni.



"Il terzo complice, titolare del centro diagnostico, riceveva quindi le false ricette e si faceva indebitamente rimborsare dalla pubblica amministrazione il costo di accertamenti che, in realtà, non erano mai stati eseguiti. Gli investigatori hanno accertato che la condotta criminale ha arrecato un danno di circa 70.000 euro alle casse dello Stato" si precisa infine.