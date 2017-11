NAS Latina: falsi certificati a calciatori, denunciato medico sportivo

Denunciato un medico per il rilascio di certificazioni false medico-sportive agonistiche.

"I Carabinieri del NAS di Latina, nell'ambito delle attività di controllo sulle corrette modalità di rilascio delle certificazioni medico-sportive agonistiche, eseguite presso un'associazione dilettantistica di calcio della provincia, hanno accertato che un medico specialista in medicina dello sport aveva creato falsi certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica di una trentina di calciatori, nei confronti dei quali il sanitario non aveva effettuato i prescritti esami diagnostici obbligatori" espongono in una nota i Nuclei Antisofisticazioni.



"I Carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno denunciato il medico all'Autorità Giudiziaria per falso ideologico ed elevato sanzioni amministrative nei suoi confronti per aver effettuato visite mediche contravvenendo alle disposizioni di legge, ossia in ambienti non ambulatoriali" viene puntualizzato in conclusione dai NAS.