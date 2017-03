L'Aquila: mattatoio clandestino, sequestrati 400 chili di carne

Operazione dei NAs in provincia de L'Aquila.

"I Carabinieri del NAS di Pescara, nell'ambito di una serie di controlli eseguiti lungo la filiera della carne, hanno individuato in provincia de L'Aquila una attività di sezionamento e lavorazione carni clandestino poiché privo della necessaria autorizzazione, al cui interno sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 400 Kg di carni fresche, macellate clandestinamente, pronte per essere lavorate e commercializzate in località ad affluenza turistica" informano in un comunicato i Nuclei Antisofisticazioni.



I NAS espongono inoltre: "Il responsabile dell'attività, oltre che all'Autorità Sanitaria, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, dopo aver consultato la Banca Dati Nazionale informatizzata, ove debbono essere obbligatoriamente inserite tutte le aziende presenti nel territorio, l'identità degli animali e i loro movimenti, i militari hanno svolto diverse verifiche in allevamenti zootecnici procedendo a sottoporre a vincolo sanitario 64 animali, fra ovini e bovini, privi di marchi auricolari di identificazione, posti a disposizione dell'Autorità Sanitaria Competente"



Si osserva infine: "Presso un allevamento bovino, i militari hanno individuato un locale di deposito di carni lavorate, del quale non era stata presentata alcuna notifica all'autorità competente. Nel locale erano detenuti, in fase di stagionatura, circa 300 kg di insaccati vari, privi di informazioni utili a poterne ricostruire la rintracciabilità, che sono stati vincolati sanitariamente. In ulteriori due allevamenti bovini, invece, sono state riscontrate inadeguatezze nelle procedure di rintracciabilità dei mangimi, motivo per il quale è stata inoltrata segnalazione ai servizi veterinari dell'ASL aquilana. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 15.000 euro, mentre è di circa 1.300.000 euro il valore degli immobili e del bestiame vincolato."