Ferrara: sequestrati 1600 kg di farine farro e lupino falsamente bio

Controlli dei NAS nel settore alimentare.

"Continuano senza sosta i controlli al settore alimentare: i Carabinieri del NAS di Bologna - viene scritto in una nota dei Nuclei Antisofisticazioni -, nel corso di un'ispezione ad uno stabilimento della provincia di Ferrara, hanno sottoposto a sequestro sanitario oltre 1600 kg di farine di farro e lupino asseritamente dichiarate di produzione biologica - per un valore di circa 5 mila euro - prive del termine minimo di conservazione e di ignota provenienza per mancanza di documentazione atta a garantirne la tracciabilità. Per le condotte illecite i militari sanzionavano il responsabile per 2 mila euro."



"Il NAS di Latina ha provveduto invece a sospendere l'attività di due laboratori di confezionamento di conserve e imbottigliamento di olio di oliva per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali di lavorazione - riferiscono in ultimo i Carabinieri -, preparazione e deposito dei semilavorati. Le aziende rimarranno chiuse fino al ripristino delle condizioni di legge."