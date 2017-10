Fermo: scoperta centro anziani abusivi, denunciato il titolare

Operazione dei NAS presso le strutture socio-sanitarie per anziani.

"Non si ferma l'attività di controllo dei Carabinieri del NAS alle strutture socio-sanitarie per anziani. In provincia di Fermo, i Carabinieri del NAS di Ancona hanno sequestrato l'intero piano di un edificio, adibito abusivamente a struttura socio-assistenziale per anziani, poiché priva di autorizzazione sanitaria" riferiscono in una nota i Nuclei Antisofisticazioni.



"Accertata la presenza di 4 anziani, di cui 3 non autosufficienti, nei cui confronti non venivano erogate cure adeguate, i militari hanno provveduto prontamente a trovare una idonea sistemazione in altre strutture della Regione. Il titolare-gestore della residenza è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria" comunicano in conclusione i NAS.