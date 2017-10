Catania: scoperto falso ambulatorio medico per riabilitazione, 2 denunce

Operazione dei NAS sull'abusivismo nelle professioni sanitarie.

"Sempre alta l'attenzione dei Carabinieri dei NAS nel perseguire il pericoloso fenomeno dell'abusivismo nelle professioni sanitarie. A Catania, i Carabinieri del locale NAS, nell'ambito di una complessa indagine, in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro rilasciato dalla locale Autorità Giudiziaria, hanno sottoposto a vincolo preventivo un immobile ricavato all'interno di un fabbricato industriale, adibito, senza la prescritta autorizzazione sanitaria, ad ambulatorio medico" riportano in un comunicato i Nuclei Antisofisticazioni.



"I militari hanno, inoltre, accertato che all'interno dello studio medico abusivo i pazienti venivano sottoposti a trattamenti riabilitativi da parte di operatori privi dei titoli professionali abilitanti, mediante l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali, attrezzature medico-fisiatriche anch'esse sottoposte a sequestro per un valore complessivo di circa un milione di euro" proseguono i NAS.



"L'amministratore ed il socio della società gestrice il centro medico sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per concorso in esercizio abusivo della professione sanitaria. I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, invece, hanno denunciato un medico-odontoiatra, titolare di un ambulatorio della provincia reggina, per aver sottratto e disperso 52 confezioni di presidi medico-chirurgici e medicinali, sottoposti a sequestro nel corso di un precedente controllo in quanto scaduti di validità" diffondono in conclusione i militari.