No Muos: se per Arpa c'è rischio salute Crocetta intervenga

I No Muos lanciano un appello a Rosario Crocetta dopo le ultime rilevazioni Arpa.

"I risultati dell'ARPA ci indicano pertanto che - anche senza MUOS e soltanto con le attuali antenne, in funzione da decenni - si hanno livelli di campo elettromagnetico superiori alle soglie di sicurezza e pertanto passibili di procedure di messa a norma, ovvero, in questo caso, di spegnimento. L'addizione di ulteriori sorgenti di esposizione ai campi elettromagnetici, come il MUOS, è ovviamente fuori discussione".



Ripotando uno stralcio di articolo pubblicato su contropiano.org dal titolo "Nuove misurazioni ARPA confermano: il NRTF-MUOS è un rischio per l'ambiente e la salute della popolazione", i No Muos su Facebook quindi scrivono: "Attendiamo azioni dalla Regione Siciliana e dal governatore Rosario Crocetta e tutti gli enti preposti alla tutela dei cittadini".